Se o pai estivesse vivo, o ano-novo seria com ele.\nForam mais de 20 anos repetindo a tradição assim, desde que meus pais se separaram: o Natal a gente passava com a mãe; o ano-novo, com o pai.\nNo começo, eu me divertia com essa divisão. Era uma das poucas crianças da escola que tinha a possibilidade de viver duas experiências diferentes com pessoas diferentes no fim do ano.\nNa casa da mãe, ou seja, na casa dos avós, o Natal seguia a liturgia e conservava todas as tradições, inclusive as machistas: os homens na sala bebendo e fazendo piadas sem graça; as mulheres na cozinha trabalhando para servir aos homens.\nO Natal só começava de verdade depois que os mais velhos voltavam da igreja. Cada um frequentava um endereço, uma missa, um culto, uma pregação. Chegavam em horários diferentes, a partir das 10 da noite. As crianças, já impacientes, comiam pedaços de panetone de frutas secas enquanto esperavam a ceia, os presentes, os chocotones. Algumas cochilavam, enquanto outras gastavam uma energia sem fim. Os homens mais velhos bebiam e faziam piadas com os sobrinhos. Foram anos com o mesmo Natal: a reza, o depoimento emocionado de algum parente agradecendo pelo milagre do ano, a tia que homenageava quem não pôde estar presente, a ceia, o amigo secreto, o bingo. No outro dia, o almoço reunia os mesmos convidados ao redor da mesma comida da noite anterior.