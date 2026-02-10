A criança tinha 8 anos e não podia acessar tablet, celular ou computador com internet. A mãe se esforçava ao máximo para protegê-la dos riscos e das dores do mundo digital. No entanto, há cerca de dez dias, enquanto ela tomava banho, a menina pegou o tablet que estava sobre a cama e leu as notícias sobre o caso do cão Orelha.\nChocada com o que havia lido, ao ver a mãe sair do banheiro, perguntou, aos prantos, por que adolescentes haviam feito aquilo com o animal. Assustada com o fato de a filha ter tomado conhecimento da notícia e atônita diante da pergunta - para a qual não tinha resposta -, a mãe permaneceu em silêncio e começou a chorar.\nDesde então, todos os dias a menina precisa ser acalmada e acolhida pela mãe, pois não para de questionar a razão da atrocidade cometida contra Orelha. “Exausta de ver minha filha sofrer, tive de dizer a ela que, infelizmente, a maldade e o sadismo existem”, explicou a mulher em uma rede social.