Saí pelado do banheiro. Quando abri a porta, dei de cara com vovó, vasculhando minha biblioteca.— Vó? — recuei, cobrindo as partes. — Pelo amor de Deus, assim você me mata!— Não seja bobo, fiote! — riu. — Esqueceu que te dei muito banho?— Mas isso já faz quase 50 anos!— E qual a diferença?Achei melhor não responder. Por respeito e obviedade.Dei alguns passos de costas, fechei a porta e pedi que esperasse eu vestir uma calça.— Não precisa correr, menino! Não tenho pressa. E vista um agasalho, porque senão você pega um resfriado!Eu estava sozinho em casa. E não me lembrava de ter deixado a porta da rua aberta.Voltei para a sala. Vovó não estava mais lá. Fui até a cozinha e a encontrei sentada à mesa, folheando Gógol e gargalhando. Acomodei-me ao lado dela.— Esse Gógol é mesmo muito bom, não é, fiote? Nunca soube que minha avó gostava de literatura russa.— O que você está lendo, vó?— O Capote. Essa história é muito engraçada! Ouça: De repente, Petersburgo foi tomada por rumores de que nas proximidades da ponte Kalínkin e bem mais adiante começara a aparecer um defunto com aspecto de funcionário à procura de certo capote que lhe havia roubado, e sob o pretexto do capote roubado tirava dos ombros de qualquer um, sem dar atenção a títulos e patentes, todo tipo de capote: de pele de gato, de castor, de guaxinim, de raposa, de pele de urso, em suma, qualquer tipo de couro ou pele até então inventado pelas pessoas para cobrir a própria. Vovó fechou o volume sobre o indicador, sem desmarcar a página onde havia interrompido a leitura.— Imagina só! Um fantasma roubando as pessoas. Muito original, não é, fiote?— Muito. Mas a que devo a honra da visita, vozinha? Não esperava. Quase morri de susto ao te ver.— Nada demais! Só saudade...— Também estávamos com saudade... E o vô, como está?— Como sempre. Insiste em não sair de lá. Falou que vem só nos aniversários. No máximo, uma passadinha rápida no Natal.— Deixa ele, vó. Vovô é assim mesmo.— Mas diga, filho, e o trabalho? Soube que agora você está escrevendo... Cadê seus livros? — Espere um pouco que eu vou pegá-los.Quando voltei à cozinha, vovó não estava mais lá.— Vó?— Aqui, no quarto do Juninho, fiote.Fui até o quarto do meu filho. Vovó observava as fotos do painel sobre a cama e sorria com singeleza.— Lembro bem desse dia. — disse-me, apontando para uma fotografia na qual ela segurava Juninho, ainda bebê, no colo. Faziam careta um para o outro.Uma lágrima discreta caiu dos nossos olhos quase ao mesmo tempo— Pois é, vó... O tempo passa rápido, né?— Nem me fale, fiote... Mas deixa eu ver seus livros. — pediu, virando-se para mim e estendendo o braço.Entreguei-lhe o primeiro deles.Vovó passou a mão pela capa e prosseguiu:— Tinha certeza que você conseguiria!— Obrigado, vó! Só fiquei triste porque você não veio para o lançamento...Vovó exibiu um largo sorriso. Devolveu-me o livro e retrucou:— Quem disse que eu não vim?Voltou as costas para mim e, sem olhar para trás, aconselhou-me:— E vá vestir um agasalho, porque senão você pega um resfriado. Só evite capotes, por via das dúvidas...Rindo baixinho, atravessou a parede e desapareceu.