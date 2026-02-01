Vi pela imprensa que os orelhões telefônicos em breve sairão de cena. Seriam 28 mil instalados em todo o país que deixarão de existir até 2028. Há um certo cabalismo: acabar com 28 mil até 2028. Isso pode querer dizer alguma coisa, que a Pedra de Roseta, decifrada por Champollion, descobriu que um decreto, de 196 a.C, do Faraó Ptolomeu 5º, perdoou as dívidas dos sacerdotes de Mênfis, em troca de apoio político e exaltação do governo. Perdoar dívidas de igrejas ou imunizá-las de impostos não é um mau hábito moderno. Assim, se o fato cabalístico de 28 mil desaparecerem, até 2028, e contiver a mesma natureza da pedra de Roseta, é bom que não apareça um novo decifrador e deixe a mensagem incógnita. Benza Deus!Orelhão, quando eu estava no primário, era outra coisa. Era como se chamava o aluno com dificuldades de entendimento. Para não ser chamado de Burro, era chamado de Orelhão, numa referência explícita às grandes orelhas do muar. Eu mesmo fui, muitas vezes, chamado de Orelhão pelo professor. Já os colegas, sem recorrer ao uso do suspeito eufemismo, chamavam-me de Burro mesmo.Ao ler a notícia do fim dos orelhões, confesso que senti certa nostalgia e uma ponta de tristeza. Goiânia ganhou seus primeiros orelhões, por obra da antiga Telegoiás, ainda na primeira metade dos anos 70, do século passado. No apogeu de minha juventude. Como era excitante, chegar ao fim do expediente, ir até o orelhão, com o bolso cheio de fichas em forma de moedas, e bater um fio (como se dizia) para a namorada, combinar um encontro, ou para irmos juntos à universidade!Ficha telefônica era algo valioso. Se visse uma no chão, ninguém tinha pudor em abaixar-se para pegá-la. Naquela época, saiu uma notícia de que uns jovens brasileiros, em Paris, sem dinheiro para comprar fichas, inventaram umas de gelo, fundidas em fôrmas em sementes de abacate. Isso era dado como parte do “jeitinho brasileiro”.Pois é. Como a gente era jovem! Como a vida pulsava! Como o futuro era desmedido! Tudo era lindo e maravilhoso, como disse o poeta. E o orelhão mediava esse estado de vibração. Pelo menos para minha geração, nada mediou tantas emoções grandiosas como o orelhão, que agora morre sem festa e sem foguetes.O orelhão é um objeto altamente sofisticado, simples e aconchegante, sem ser opressivo, com uma carga lúdica e emocional. Concebido pela arquiteta sino-brasileira Chu Ming, lembra meia casca de ovo, que protege dos ruídos ambientais, contém a expansão da voz e ainda impede que algum indiscreto faça leitura labial do falante. Mais recente, com a disseminação dos celulares, sua utilização foi caindo em desuso. Hoje, só funciona em “áreas de sombra”, que já são bem raras. Na telefonia, também o sol do celular nasceu para todos e o orelhão perdeu a serventia.Em Londres, as cabines telefônicas vermelhas, que se tornaram ícones culturais britânicos, não foram desmanteladas com a supremacia do celular. Para que a cidade não perdesse um dos seus mais importantes símbolos, as cabines foram transformadas em minibibliotecas, pontos de wi-fi e até postos de desfibriladores para acudir os corações enfartados. No entanto, o mais importante é que as cabines de vermelho vibrante continuam como traços característicos londrinos.Penso que, no Brasil, também, o orelhão, pelo menos em parte, deveria ser preservado e revitalizado em sua aparência, como totem laico de uma era, pequeno obelisco de um estágio civilizacional. Elemento paisagístico e de cultura que nasceu no último quartel do século 20. Equipamento que mediou negócios, afetos e paixões por um bom período. Ponto de conexão da era industrial com a era da informação.Se pensarem em atender à sugestão, peço que deixem aquele ali da calçada do Parque Areião, onde costumo caminhar e utilizei o equipamento pela última vez.Será que seria loucura de minha parte pedir à telefônica que me doasse um orelhão, em bom estado, para instalar no jardim de casa?