Entramos na cápsula que nos levaria ao espaço às três horas da tarde. E só retornaríamos doze horas depois. Nunca tínhamos ficado sozinhos por tanto tempo. Não comigo já adulto.\nQuando criança, não era um problema ficar sozinho com ele. Mesmo se o pai estivesse bêbado, eu me divertia. Ele me abraçava e dizia: “E aí, figurinha?” Naquela época eu tinha vários apelidos, como Malinha, Carinha... Depois virou Poetinha vagabundo e eu não gostei mais do carinho. Eu virava noites jogando videogame enquanto o pai se embriagava com os amigos no quintal. Ainda não sabia que a bebida era uma espécie de fuga. Quase duas décadas depois, entramos nós dois sozinhos na cápsula que ficava no quintal da sua casa e fugimos para ver o mundo lá de cima. Eu já tinha medo de perder o pai.\nNaquele sábado, eu queria ver o que ele via lá de cima. Não. Na verdade, eu queria trazê-lo de volta em segurança, pois comecei a ter medo de um dia ele não voltar; de perder meu pai naquelas tardes cada vez mais demoradas que ele passava no quintal.