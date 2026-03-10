“Agora você vai poder trabalhar, ganhar seu dinheiro e escrever muitas coisas bonitas! Persista no seu caminho!”, disse minha avó ao me ver de beca na colação de grau — e sair contando para a cidade inteira que tinha uma neta jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás.“Deixe-me te abraçar, como quando você era pequenina e cabia nos meus braços. Você é forte, inteligente e não está realizando apenas o seu sonho, mas o meu também. Se não der certo, você tem para onde voltar”, falou minha mãe ao se despedir de mim antes de eu partir para o mestrado na Bélgica.“Amiga, que notícia maravilhosa! Acho que aqui cabe um bercinho, hein? Podemos trazer uns brinquedinhos, arrumar uma poltrona de amamentação, porque é claro que você precisa ficar perto do bebê”, vibrou minha sócia quando contei que estava grávida.“Vai ficar tudo bem”, me tranquilizou minha cunhada, segurando minha mão enquanto eu chorava — não apenas por causa de uma enfermeira que não encontrava minha veia, mas por viver um aborto espontâneo que levou meu bebê embora.“Já avisei ao pessoal de casa que não vou viajar no Réveillon. Não há a menor chance de eu celebrar enquanto sua mãe está na UTI”, decretou a amiga que ficou ao meu lado durante a internação da minha mãe.“Ficarei com você o dia inteiro. Até na sala de reconhecimento do corpo”, disse outra amiga ao saber que eu e meu irmão enfrentaríamos os trâmites mais dolorosos após a morte dela.“Não consigo voo para a cremação, mas na missa de sétimo dia estarei com você”, prometeu a amiga que mora em outro estado — provando que, ao contrário do que disse Criolo, existe amor em SP.“Escolhi uma foto bem bonita de você com sua mãe e pedi para fazerem um bordado”, contou a amiga que me enviou pelo correio um dos presentes mais lindos que já recebi.“Não posso estar aí fisicamente, mas de coração estou”, disse uma amiga ao me mandar uma cesta deliciosa quando peguei Covid-19. “Vou adoçar sua vida”, falou outra, ao me presentear com bombons e leveza no meio da pandemia.“Sei que a cremação do seu pai é reservada para a família, mas eu queria muito estar com você”, pediu uma amiga que ajudou a enxugar minhas lágrimas — e, meses depois, a voltar a sorrir ao som de Lulu Santos e Marisa Monte.“Olha o que fiz de almoço para você! Vou mandar uma marmita”, dizia uma amiga e vizinha ao enviar arroz, feijão, pequi e bife acebolado enquanto eu estava no hospital, imobilizada por uma fratura no tornozelo.“A Jasmim não é só sua. Ela é nossa”, decretaram duas vizinhas que se tornaram amigas ao ver minha aflição durante a internação da minha cadela.Ao longo da vida, descobri que a palavra amparo quase sempre tem voz feminina. Ela aparece em abraços demorados, mensagens na hora certa, marmitas na porta de casa, mãos que apertam as nossas quando a vida parece grande demais para atravessar sozinha.Se hoje sigo em frente, é porque muitas mulheres caminharam ao meu lado — às vezes em silêncio, às vezes dizendo exatamente as palavras que eu precisava ouvir. No fim das contas, percebo que fui salva várias vezes. E, em quase todas elas, havia uma mulher ali.