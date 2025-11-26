“Queria morrer em cima de ti.” Era isso que, depois do amor, ela falava para ele. No começo, achava aquilo cafona. Só depois percebi que era literal. Uma espécie de síntese orgásmica do grande amor que nutria por ele, na cama e fora dela. Mas ainda que eu julgasse a vontade dela bizarra, convenci-me que aquelas palavras eram um desejo. Fui pego. Afinal, essas coisas de amor verdadeiro, quase louco, tocam-me fundo, como você bem sabe.\nResolvi ajudar. Sabia que podia. Mesmo que não dependesse apenas de mim, poderia ao menos ser o meio para que ela realizasse aquela vontade maluca. Decidi que faria alguma coisa por ela. Bolei um plano e esperei. Só que as coisas não deram muito certo.\nEla recebeu um telefonema informando que ele havia sofrido um infarto. Fulminante. Desesperou-se. A cama ainda estava desarrumada. Horas antes eles haviam se amado. E aquela bendita frase, agora, a mim soava quase profética, mas às avessas.