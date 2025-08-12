Chamei o carro por aplicativo bem no horário do congestionamento. Ao chegar ao local, o motorista avisou que a viagem poderia demorar mais que o previsto. “O trânsito está muito ruim, é preciso paciência. A senhora se importa se eu ligar o rádio, para nos distrair um pouco?”, perguntou. Consenti e ele ficou satisfeito.Era uma conhecida emissora do segmento sertanejo. A canção também era uma velha conhecida minha – Se Deus me Ouvisse, da dupla Chitãozinho e Xororó. Instintivamente, comecei a cantar a letra e o condutor empolgou-se: “A senhora gosta? Eu adoro essa música!”. E cantarolamos juntos. Percebi que ele era afinado e questionei se cantava profissionalmente. Ele soltou uma risada e respondeu: “Quem me dera! Sou apenas um amador, nunca fiz carreira como cantor”. Descobri que seu nome é Sérgio. Aposentado, tem 63 anos e, há dois, trabalha como motorista de aplicativo.Ele quis saber quais eram as minhas duplas sertanejas favoritas e expliquei que fui fã do segmento entre os anos de 1980 e 1990. “Desses artistas mais novos, não conheço nenhum”, justifiquei. “Ah, mas então a senhora gosta dos melhores, do sertanejão raiz. Também sou assim!”, comemorou ele. Contei a Sérgio que foi com Saudade, da dupla Chrystian e Ralf, que descobri que estava apaixonada, aos 15 anos. Expliquei que ficava a postos na hora dos hits da rádio, para que, quando a música tocasse, eu conseguisse gravá-la na fita cassete, torcendo para que a vinheta da emissora não estragasse tudo. Ele sorriu e confessou que também gravara várias músicas dessa forma. “Já eu, descobri o quanto amei uma mulher com João Mineiro e Marciano. Toda vez que tocava Seu Amor Ainda É Tudo, chorava igual criança. Se estivesse no boteco, abria o berreiro lá mesmo”, relembrou, aos risos. Falei para Sérgio que João Mineiro e Marciano era uma das duplas preferidas da minha mãe. Ela adorava Amor Clandestino. Junto comigo, ele cantou o trecho: “Esse amor de momento/ Quase nunca tem tempo/ É feito às pressas/ Não divide segredos/ Não tem paz nem sossego/ Não admite promessas...”“Moça, você está me fazendo viajar no tempo!”, afirmou Sérgio. Respondi que também estava voltando a memórias antigas. Como um dia, quando morava na Bélgica e curtia com os colegas de mestrado uma bela dor de cotovelo. Todo mundo triste e calado, olhando para o vazio, sentado à mesa de jantar. De repente, uma amiga brasileira lembrou-se que havia trazido uma coletânea intitulada Canto, Bebo e Choro, com os maiores clássicos do sertanejo. Ao colocar o disco para tocar, o silêncio da sala dera lugar a um coro afinado, onde a turma cantava bem alto Evidências e Boate Azul.“Ao contrário do título do CD, cantamos, bebemos e rimos de nossas próprias desgraças”, relatei a Sérgio. Ele contou que a lembrança mais especial que tinha com a música sertaneja era do próprio casamento. “Na festa, cantei à capela para minha esposa É o Amor, de Zezé Di Camargo e Luciano”, disse, orgulhoso. Sérgio quis saber qual era minha recordação mais emocionante com a música sertaneja. Disse que foi há três anos, durante uma internação hospitalar do meu pai. Para quebrar o tédio, peguei meu celular, coloquei uma playlist de canções do gênero que ele apreciava e dividimos o fone de ouvido.Meu pai já estava com a memória prejudicada pela demência. Porém, ao ouvir Blusa Vermelha, do Trio Parada Dura, não conteve as lágrimas e disparou: “Essa é da época em que íamos para a fazenda. Você era pequenininha. Lembra, filha?”. Impossível esquecer. A música traz o passado para o presente e deixa o amor impregnado em nós.