Em Quem Matou Leda? (À Double Tour), de Claude Chabrol, há enquadramentos tão elaborados (Chabrol como óbvio antecessor de De Palma no escambo hitchcockiano) que perguntei: “A quem o senhor quer impressionar?”. Então, percebi que estava impressionado e disse: “Parabéns”. Nesse momento (5h41), minha esposa entrou na sala: “Por que você fica falando com a TV? Me acordou”.\nQuando era moleque, os melhores filmes passavam de madrugada: Clamor do Sexo, A Noite Americana, Sindicato de Ladrões, Interlúdio, Bonnie e Clyde, Vida Cigana, 2001, Laura e Scorsese a dar com pau (Caminhos Perigosos, Alice não Mora mais Aqui, Taxi Driver, Touro Indomável e Depois de Horas foram vistos pela primeira vez no oco da madrugada com o volume criminosamente baixo, mas era isso ou ser arrastado de volta à cama por mãos paternas pouco afeitas à cinefilia).