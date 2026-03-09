Estou eu aqui estarrecida com as tristes notícias desse mundo, quando chega minha amiga de visita e já vai falando, sem amargura, até com humor: “A gente começa a perceber que está ficando velha quando entra num lugar onde há muitos homens e ninguém olha pra você, como aconteceu comigo agora, ali na distribuidora/bar, onde parei para comprar vinho. Ou seja, além do espelho mostrar, os outros também reforçam essa impressão cada vez mais constante que temos de nós mesmas”.E é verdade, envelhecer é isso e mais os remédios, os esquecimentos, as dores que viajam pelo corpo, mesmo que, lá no íntimo, em momentos, a gente possa se sentir ainda uma adolescente. Para as que já foram belas na juventude deve ser pior, diz minha amiga, estas tinham certeza das atenções que atraíram sempre, e agora convivem com a perda e transformação dessa realidade em outra coisa. Se construíram seu mundo sobre tal base efêmera, e não possuem algum outro valor, ou não o acessaram enquanto podiam, precisam correr atrás de algo que as salve, ou irão inevitavelmente se deprimir.Resumo da ópera: é um momento ameaçador e difícil na vida de qualquer ser humano, não só na das mulheres. Talvez para elas o drama seja maior porque a elas foi dado o dever, a imposição mesmo, de serem atraentes, cobiçadas e desejadas pelos homens, ao longo de toda a história como a conhecemos. Mulher foi criada acreditando que ser bonita é ter tudo (e o padrão de beleza dominante era o ocidental da branquitude, vale lembrar).Há um livro, bastante conhecido, compilado de falas de Cícero, o filósofo e orador do Império Romano, chamado Saber Envelhecer. Ele diz que os velhos inteligentes e agradáveis suportam muito bem a velhice, ao passo que os de temperamento triste ou rabugento são insuportáveis em qualquer idade. Diz também que as melhores armas contra a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes, em especial o conhecimento.Tudo bem, mas duvido que Cícero fizesse os mesmos discursos otimistas se fosse um velho de hoje em dia. Aposto que se sentiria totalmente ultrapassado e defasado com o mundo atual, e tendo de enfrentar as novas tecnologias que as gerações mais novas tiram de letra!De vez em quando fico me lembrando de umas velhinhas que visitavam minha avó no interior, antigamente. Por alguma razão essas “comadres” adoravam ir lá contar seus problemas e ouvir conselhos da dona Zinha (minha avó se chamava Francisca, mas tinha o apelido de Zinha). Elas iam, às vezes, até em grupos de duas ou três, falar sobre os acontecimentos de suas vidas, conversar. Eu era menina e lembro até de uma que tinha um papo no pescoço que me impressionava muito, mas minha avó fazia sinal, com a cara bem séria, para eu não ficar reparando.Outra coisa que me chamava a atenção era que minha avó lia tudo para elas, as bulas dos remédios, as rezas. Um dia perguntei: Vó, por que as senhora fica lendo as coisas, por que elas mesmas não leem? Ela me passou um olhar de bronca, e uma das mulheres que tinha ouvido a pergunta falou: “A gente não sabe ler não, minha fia”.Eu me sinto feito essas velhinhas na frente de minhas netas e outros, com respeito ao mundo virtual - totalmente analfabeta.Um dia vi na internet a foto de um pé com uma orelha pregada nele. Três de minhas netas estavam aqui em casa; mostrei a foto e perguntei, “Como é que pode uma coisa dessa?” Claro que eu sabia que era uma montagem, mas queria comentar, dizer que aquilo não fazia o menor sentido. Então a Luísa, “Vó, isso é inteligência artificial” - como quem fala com uma criança. E a Alice: “Tadinha da vó”.Está vendo, Cícero, como o tempo de agora é bem mais complicado do que se poderia imaginar? A sabedoria já não vale um tostão furado (expressão pra lá de antiga).PS - E as notícias estarrecedoras lá do começo da crônica se resumem numa palavra: Barbárie.Saravá.