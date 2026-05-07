Eu tenho trabalhado muito na obra. E estou em uma parte dificultosa do trabalho. Você sabe tão bem ou melhor do que eu: tocar uma obra é suado, principalmente se a gente não quiser obrar, digo, fazer porcaria. Começamos com o projeto arquitetônico. Precisamos avaliar e escolher bem o terreno, encontrar um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom mestre de obras, providenciar autorizações e licenças. É necessário fazer a fundação, o alicerce, a estrutura, as instalações elétricas e hidráulicas, e finalmente o acabamento e a limpeza.Devemos administrar os problemas com os pedreiros, que às vezes desaparecem, porque querem descansar, divertir-se, tomar uns tragos. Falta dinheiro. Saímos correndo atrás dele, o leão correndo atrás da gente. Aí a construção se atrasa, é paralisada por dias, meses, às vezes anos. Muito do que já fizemos deve ser descartado, desfeito e refeito. Recomeçamos.É ainda mais trabalhoso se nós somos ao mesmo tempo o engenheiro, o arquiteto, a equipe inteira. Se também cabe a nós a responsabilidade de pagar as contas, de preparar a comida, de lavar as roupas sujas de argamassa e tinta.Eis o que se dá comigo. Eis o que ocorre com a maioria, se não com todos os escritores. Retomei um livro iniciado há quase 30 anos, preterido, protelado, atropelado pela vida e por outras pequenas edificações e publicações. Mas agora o bendito sai – me prometi. Tenho trabalhado incansavelmente, todos os dias, sob as intempéries.Ontem eu assentava os últimos tijolos, escrevia um dos capítulos finais, sobre as coisas descontroladas. Tive de interromper a escrita para preparar o almoço da equipe, aí incluído também o filho, que come como um peão de obra. Fiz estrogonofe, um dos pratos preferidos dele. Experimentei – estava bom – desliguei o fogo e coloquei a tampa de vidro sobre a panela. Panela antiga, dessas que fazem comida mais ou menos boa.Só ouvi o estouro. A tampa se partiu em mil minúsculos pedaços. Lá se foi o boi com a canga, digo, o almoço. Sou maluca, mas não sou doida, e não comeria nem daria vidro moído para o filho comer. Nem para os gatos. Nem para a cachorrinha Aurora, que tem apetite e estômago de avestruz. Joguei o resto da tampa e toda a comida envidraçada fora. Fui buscar duas marmitas no restaurante.Mas ao pegá-las e contar ao filho sobre o acidente culinário, me senti supersticiosa. E se fosse um mau agouro, afinal a tampa explodira justamente depois que escrevi sobre as coisas descontroladas? Não estaria a realidade imitando a ficção, que antes já havia parodiado a realidade?É que desde que retomei a construção, tenho tido de lidar com o descontrole das coisas. É árvore que tomba sobre o muro. É goteira sob a forma de cachoeira que alaga as escadas. É portão eletrônico que não abre direito e arranca a antena do carro. É chave que fica presa na fechadura do portão do lado de fora.Eu deveria chamar um padre para benzer a bendita? Sei do costume de convidá-los para celebrar um rito em torno da pedra fundamental, para abençoar o terreno e o início dos trabalhos. Mas os sacerdotes abençoariam também obras literárias já iniciadas e ainda mais tão profanas como a minha? Melhor largar essa ideia no carrinho de mão ou na caçamba de entulhos.E se eu chamasse uma benzedeira, o que certamente seria mais coerente com a temática do manuscrito? Que nada! Vou é comprar um conjunto de panelas novas. Qual você me recomenda? Cerâmica ou inox? Sem tampas de vidro, por favor.