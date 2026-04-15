O destino do acento gráfico inutilizado na reforma ortográfica.\nA florada de sequeiro que começa antes do final das chuvas exibindo a urgência da flor rosada.\nCadarços do tênis favorito amarrados com firmeza para durar até a hora do almoço.\nAnnie Ernaux quando fala sobre o pai e as questões de Classe na França pós-guerra.\nOs lugares que não existem mais.\nAs pessoas que não existem mais.\nPeriquito de manhã.\nO taxista com o braço pra fora não tem medo de mostrar seu Rolex.\nO quadril dançando na água durante a pernada do nado costas é samba de caboclo.\nMilton Nascimento quando diz que de tudo se faz canção.\nA menina conduzida pelo pai no caminho para a escola (meio que) machucou o pezinho nas rachaduras da calçada e chora.\nA pessoa que conhece as plantas e as trata pelo nome.\nPink Floyd ao vivo no Bar da Tia.