Viajar é um dos maiores prazeres que existem, e nisso incluo até as esperas em aeroporto, arrastar mala com rodinhas, a desorientação ao chegar a um lugar desconhecido e procurar se localizar para definir rumo. Faz parte do deslocamento, de se desligar do território seguro de todos os dias a fim de se redescobrir em outros cantos e olhares.Paisagens, comidas, monumentos, arte, patrimônio, a natureza com suas surpresas e encantos tão variados, a degustação é ampla. Uma das delícias é o encontro, por definição passageiro, com as pessoas. Cada uma um novo e particular universo, que tangenciamos na observação e na escuta, enquanto recebemos uma redefinição de nosso próprio perfil desprovido de informações e conceitos prévios.Ali, onde não sabem de mim, apenas a pessoa despida em grande parte de si e aberta às trocas rápidas, porém, transformadoras. “How does it feel, how does it feel?/ To be on your own,/ with no direction home/ A complete unknown,/ like a rolling stone”.Não chegou a tanto na última viagem, que não foi a país exótico e distante, e em que contamos com guias ao percorrer Natal, a cidade do sol, que faz jus ao nome até nesse agosto de inverno, quando chove, mas logo passa, e o vento é uma força constante e poderosa. Dormir ao som do vento... vento, mar e céu.Percorremos as dunas de Bugue, em passeios “com emoção”, que significam manobras radicais nas grandes elevações de areia, onde não há trilhas, mas caminhos que vão sendo desenhados e apagados pela ventania, com pausas em oásis de água doce e límpida, na vegetação de cajueiros e um e outro coqueiro mais resistente.Roberto, motorista do Bugue, contou que tem 68 anos, dos quais 45 vivendo ali onde foi pioneiro nesse trabalho de conduzir turistas pelo cenário desafiador de rara beleza. Paulistano, apaixonou-se por uma potiguar, foi visitar a terra dela e acabou ficando. Ao passar por uma praia linda, disse que não queria causar inveja, mas que morava naquele paraíso, mostrando três casas confortáveis que construiu, uma dele e as outras dos filhos.Contou também de um filho com necessidades especiais, que enfrenta dificuldades motoras, respiratórias e até para se alimentar, depois de ouvir que eu havia deixado uma filha aos cuidados de uma irmã. Cúmplice, relatou que de tempos em tempos, ele e a mulher viajam, só o casal, para retomar depois a lida com energias renovadas. “Só agradeço”, arrematou. Ao menos naquele momento, “eu também”, pensei.Dias depois, estávamos de novo a percorrer dunas, agora sob a direção de Amaral e ao som de clássicos do rock e da música brasileira. Músico graduado em universidade, o bugueiro anima bares e festas entoando repertório variado, com o qual nos presenteou, Gil, Ritchie, Raul Seixas, Gênesis, Supertramp, Pink Floyd, Black Sabbath, a tia do rock vibrou. Comentou que segue em redes sociais um talentoso músico de Goiás. Sabem quem? Chico Aafa, de fato, um dos melhores, embora sem a fama e a grana dos sertanejos.Teve ainda o vendedor da sorveteria, 38 anos, maranhense, companheiro de um norueguês de 60, ambos cordiais. O brasileiro me falou do pânico ao viajar de avião, um medo que se converte em pressão insuportável no crânio, e, como se não bastasse, certa vez encarou uma turbulência que nem o mais tranquilo passageiro aguentaria sem temer pela vida. Prosa divertida, porque a gente ri mais é dessas situações extremas que nos colocam à prova – quando, já convertidas em lembranças, revelam nosso avesso.Ficamos assim. Até breve, até um dia, até nunca mais. Quem sabe?