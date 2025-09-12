Não gosto de varanda gourmet, fui criado num chalé com quintal largo, churrasqueira de latão perfumando o quarteirão inteiro aos domingos. Mas dei entrada num apartamento, nesses pombais onde a turma se empilha em cubículos de 30 metros quadrados ao longo de 50 andares. Chamam essa cela para homens livres de studio. Sei lá, me deixo impressionar com o palavreado anglo-saxão para designar coisas banais: prédio com porteiro é full service, canteiro com grama é pet place, sofá é lounge, banheira é private spa. Dá uma certa angústia morar num lugar com pouco inglês. Aliás, quando foi que um idioma estrangeiro passou a mascarar o acanhamento espacial e estético desses lugares onde nos convidam a morar?\nNão gosto de afetações, morei em casas em que a decoração era um amontoado de quinquilharias sem coesão, acumuladas ao ritmo das condições financeiras adversas dos moradores. Assim: dá-lhe uma toalha de tricô sobre a TV de tubo. Mas queimei o limite do cartão para, quando pegar a chave do apartamento no pombal, ter uma estante com livros (de negócios) organizados por cor, um cantinho do café com cápsulas que deixarei vencer e uma samambaia pendente, como símbolo de vida simples. Me pego discorrendo sobre “linhas limpas”, “estética escandinava”, como se fosse algo relevante da minha identidade. Aliás, quando foi que passamos a montar um lar pensando em legenda?