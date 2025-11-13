Reuniram-se para o encontro periódico da confraria. Estavam, como sempre, o Aedes, que não faltava nunca, e o Culex, com ar aristocrático e fleuma de quem sabe das coisas. O convidado da noite era o Anopheles, recebido com a liturgia característica, mas com certo desdém.\nOutros pretendentes há muito eram barrados. Afinal, não é recomendável se misturar com seres da estirpe da Pulex, do Cimex, do Amblyomma e, Deus os livre!, do Pediculus.\nO programa previa que cada um dos convidados discorresse sobre suas últimas degustações, harmonizadas com o que há de melhor no mercado das sensações e paladares. O evento poderia ser comparado às festas dionisíacas.\nA trilha sonora assemelhava-se a um violino desafinado, cujo som se aproximava e sumia, sumia e se aproximava. Ao fim, cada hematófago deu suas impressões sobre sabores e aromas de seus hospedeiros eventuais.