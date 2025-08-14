Os livros conversam entre si. Inventei de reorganizar minha biblioteca. Comprei duas novas estantes, porque uma só não os comportava.\n“Ah, finalmente apareceu a Margarida!”\n“De que você se queixa? A mim, ou melhor, a nós, ela nos leu recentemente.”\nÉ um antigo e amarelado exemplar de Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas, de Manuel Maria Barbosa Du Bocage, publicado em 1969 pela editora Escriba, mas editado com base na obra publicada em Paris em 1911, adquirido por mim no sebo Páginas Antigas, na Rua 4, esquina com a Rua 9, no Centro de Goiânia, mas que foi anteriormente vendido em outro sebo, o Feira Cultural, na Rua José Hermano, nº 543, abaixo da Matriz de Campinas, e que ainda antes, em 13 de março de 1972, pertenceu a alguém em Recife, Pernambuco, proprietário que registrou a posse com uma série de letras seguidas de pontos, que não formam porém nenhum nome inteligível....