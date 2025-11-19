O enlace de corpo e mente fascina e aterroriza. Assim como a estratégia de separá-los para alcançar imortalidade que, como se sabe, não é própria da vida. Se é vivo, vai morrer. Fato. Mas a ideia não é ferir suscetibilidades de transcendência, apenas constatar o quanto o que pensamos e até sonhamos, o que Freud desvendou e interpretou, reflete nossas entranhas, articulações, nervos, reações químicas, secreções, pele, enfim, o corpo em pleno domínio.\nSeguem breves relatos da vida como ela é, em corpo, alma e sentimentos.\nHarmonia na creche\nEra uma mulher sem dotes intelectuais, desprovida de vocação para as exigências acadêmicas e até mesmo tarefas que não exigem raciocínio elaborado. Também não contava com habilidades manuais, assediada desde menina por tremores nas mãos que limitavam o desempenho em atividades como cozinhar ou costurar. Mas precisava encontrar meio de sobreviver, porque também cedo aprendeu que não existe almoço grátis.