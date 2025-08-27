A gente segue no automático, sem prestar atenção a como sobrevive. Vai indo assim, até que um desajuste qualquer faz lembrar do quão fantástica é a engrenagem. Daí, nos fechamos a estímulos externos e perdemos um tanto da noção do corpo completo para concentrar todas as energias no ponto que lateja. Quem já teve dor de dente sabe bem do que estou falando.Pois vinha eu focada no joelho, que nos últimos dias decidiu prevalecer com alarmes de dor aguda em um ou outro momento, ou ficar me lembrando da sua existência, como se destacado do seu lugar e meio dilatado. Uma inflamação decorrente da estupidez de insistir em correr com tênis gasto, sem amortecimento, e para piorar aumentar de um dia para outro a distância, alheia aos riscos. Veio a conta. Na segunda-feira, mal dei os primeiros passos após a arrancada e percebi que era melhor desistir.Retornei caminhando ao local onde uma amiga se refrescava com uma água de coco e lá a encontrei ouvindo o relato de uma moça que eu nunca tinha visto antes. Logo percebi que minha amiga também acabara de conhecer a moça bonita de grandes olhos negros, cabelos longos, lisos, escuros e brilhantes. Sentei-me perto e esperava uma chance de contar sobre o joelho que vetou meus panos naquela manhã, mas o que ouvi tinha uma dimensão muito maior do que uma dor nas articulações.A moça expunha sua história de superação. Jovem ainda, 33 anos, casada, seguia distraída como costuma ser para todos nós, quando começaram sintomas que logo evoluíram para uma paralisia das pernas, acompanhada de intensa dor logo abaixo da nuca. Foi diagnosticada com doença rara que afeta a medula, a qual, segundo nos descreveu, fica massacrada, o que teria ocorrido em decorrência de uma hérnia que ela afirmou nem saber que tinha.Fragilidade elevada ao extremo da dependência de cuidados alheios, o prognóstico sinistro da difícil ou quase impossível recuperação dos movimentos dos membros inferiores, o reconhecimento de que é preciso ser humilde e aceitar apoio, vencendo constrangimentos na entrega a uma intimidade necessária para que a dignidade não se dilacere de vez. Quando era o marido, o sofrimento se aguçava, não queria que ele a visse naquele estado. E ele próximo, solícito, disposto a amparar. Uma rede de apoio sólida, que se esgarçava na incapacidade materna de sustentar, não por egoísmo, mas falta de domínio das emoções, o choro incontido que agravava o quadro geral já no ápice de transtornos.“Um dia, o médico me chamou para, com muito jeito, me alertar que eu tinha de me preparar para o risco de nunca mais andar. Respondi que não existia para mim essa hipótese”, disse a moça de belos e expressivos olhos. “Tenho fé, muita fé”, explicou. Foi uma luta que envolveu cirurgia delicada e dolorosas sessões de fisioterapia. “Nunca pensei que andar exigisse tamanho esforço.”Recuperada, o casamento reforçado pelo teste da parceria em hora tão delicada, ela passou a fazer caminhadas no parque, acompanhada pelo marido, que chegou momentos antes de nos despedirmos, a tempo de receber nossos elogios pela demonstração de lealdade e amor.Olhei então para o joelho, que retomou sua condição acessória, importante, claro, mas fácil de solucionar. Lembrei da minha preguiça em cumprir o imprescindível ritual de fortalecimento muscular na academia, com séries e séries de exercícios unilaterais, e de uma observação do professor num dia em que acelerei, o que não é correto, para acabar logo. “Curte o movimento.”