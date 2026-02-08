Cedo aprendi, de forma negativa, que lar não é apenas casa e que, nem mesmo no dicionário, há uma correlação direta entre as definições de lar e casa.\nA imagem que eu fazia de um lar não cabia no dia a dia da minha infância passada num orfanato. Nos meus sonhos, era constante o desejo de viver junto com pai e mãe conhecidos e amados, mas, na realidade, “a casa” da minha infância era o prédio amplo em que vivíamos, cem crianças no mesmo espaço.\nEra apenas uma imitação de lar, onde os diretores agiam como pais adotivos: nos tratavam bem, mas com a distância requerida, sem direito à proximidade afetiva que existe entre pais e filhos. Nem por isso deixei de sonhar com um lar.\nAo contrário, era movido por um forte desejo íntimo de ter uma família estruturada.\nEncontrei na leitura, principalmente na poesia, uma aliada para sublimar a falta e a carência, que poderiam se tornar um campo de pura tristeza.