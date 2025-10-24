Nossas crianças chegaram ao que o IBGE classifica como idade economicamente ativa, e enxergo uma lucidez madura no desânimo delas às portas do mercado de trabalho. Não são tolos, esses burguesinhos. Passaram os primeiros 20 anos da vida ou lidando com a ausência dos pais, ou vendo-os inventar compensações autodestrutivas para as esquisitices naturalizadas do mundo corporativo. Quem se empolgaria em reproduzir esse jeito amalucado de gastar os poucos anos que aqui temos?\nE nós, que apesar de tudo sabíamos que um “emprego certo” e dinheiro não eram garantias de uma vida feliz, não podíamos evitar desejar para eles, para começo de conversa, esse tipo de felicidade. Não raro, diante da letargia do guri, vou lá e balbucio, numa fala monocórdia e automática: “Tenta um estágio”. Termino o conselho com a sensação de estar mandando meu filho para uma espécie de Arquipélago Gulag, onde o único triunfo é sobreviver. É só ver a ansiedade nas mesas de uma firma perto das 18h. Não há quem queira se demorar nessa coisa que admitimos como regra.