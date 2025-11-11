Chegou com seus olhos azuis-caribe, vesgos, pupilas gigantes. Dartagnan, o Gato! Veio dos bosques reais de Laranjeiras, se assustando com a barulheira da nova vida num apartamento de frente para a rua. Sua coragem para encarar os ruídos veio com a nova leva de possíveis súditos, quatro amigos que moravam juntos, dispostos a servi-lo.\nA relação começou com ele se apoiando de maneira tranquila sobre os residentes, todos cediam. Seu torso felpudo, o ronronar cativante, ele conhecia suas armas. E não se retinha em usá-las. Dartagnan, o Gato Gente Boa!\nMas sua sede por água gelada diretamente na boquinha aumentou! Se tornou um tirano quando foi preciso, ao seu ver. Destruiu portas, não queria ficar de fora de nenhum cômodo, o que vocês fazem aí que eu não posso saber? Seu arranhar poderoso, junto à marra de um rei... nada podia ir contra seu império da fofura. Dartagnan, o Imperador!