Meu filho tinha três anos e pediu para brincar no parquinho do prédio. Respondi que a gente desceria quando o sol fosse para a casinha dele.\n- Mas o sozinho já “iu”, mamãe”.\nQuando certa vez inventei de usar cílios postiços, perdi um. Pedi ajuda para procurar. Ele ajudou:\n- Sobrancelha, cadê você?\nCílio não aceita ser tratado de sobrancelha. Não encontramos.\nAnsioso pelo final de semana, perguntou:\n- Mamãe, tem dois “mingos, né?\n- Como?\n- Hoje é um mingo e amanhã é domingo.\nMingo não estava em nenhum dicionário, mas não era mesmo deles que Fernando extraía tais inventos, e sim da própria imaginação ou da audição equivocada, tanto que depois de assistir a um desenho na TV, me contou, entusiasmado:\n- O Raladinho voou em um tapete mágico.\n- Raladinho? Não seria por acaso Aladim?\nNem sempre suas gracinhas eram motivo de riso. Um dia, voltou da escola xingando. Expliquei que não podia chamar ninguém de burro.