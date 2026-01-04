Ano-novo, dívida nova. Viver não é o bastante. É preciso dever.Se conseguiu chegar ao fim do ano com as dívidas quitadas, parabéns. Você é um herói do sistema.Para estas breves considerações, arrisco a classificar as dívidas em financeiras e metafísicas. Não levo em conta as dívidas de honra, nem mesmo de gratidão. É certo que ninguém consegue pagar todas as dívidas, nem mesmo as financeiras. Há certas dívidas contínuas, portanto insaldáveis, como água, luz telefone, condomínio, prestação do imóvel e as dívidas para com o Estado, tais como IPTU, IPVA, Imposto de Renda, e mais um centena. Piores são as dívidas metafísicas, que ninguém tem certeza do valor nem se as quitará na vida ou postumamente, porque “o salário do pecado é a morte”.Quando será que se paga o último salário se é um tributo vinculado à morte? Mas vamos ficar no plano das dívidas financeiras e saldáveis. Se você chegou ao fim do ano com tudo pago, que vitória! É claro que quem chega ao fim do ano sem dívidas vencidas, está liso, leso e louco. Mas está preparado para começar a se endividar novamente. Sobretudo, se não houver empecilhos, se seu nome não foi incluído nas listas de negativação do SERASA, SPC, Cadin e outros X9 existenciais.Às vezes fico pensando que a gente não passa de um fio ordinário por onde se conduz a energia monetária. Que a gente é uma criação do poder econômico para a economia existir e se movimentar. O animal realmente preponderante no mundo, no topo da cadeia alimentar, ou mesmo no topo ontológico, é o dinheiro. Já observaram que todo o trabalho da gente é convertido numa cifra que alguém lhe remunera por isso?Mas você não fica com esse valor. Ele entra em sua bateria de um lado e rapidamente é distribuído por outro, a dezenas de credores, fornecedores ou mesmo estelionatários, que nos espreitam o tempo inteiro. O dinheiro, a energia monetária que conseguimos receber, é um pedacinho da vida da gente que se vai todo dia. Vendemos a vida como o boi vende a carne, em troca de capim, vacinas e instalações. Você pode alegar que o boi vende a carne, mas não é remunerado e quem fica com o dinheiro é o invernista. Mas nós humanos não somos muito diferentes. Vedemos nossa vida, o valor da vida passa por nós, mas não fica em nós. Vai para as mãos de outros que também não os retêm. Todo mundo é apenas o meio pelo qual o dinheiro circula. Nós somos a teia. A aranha é um bicho de outra esfera.Sei que esse tipo de pensamento nos traz desconsolo e acaba deixando a gente com a boca seca, com os olhos secos, com as mãos secas, a ponto de apodrecer, pela vida sem sentido. Por isso é que quero mudar o rumo da ideia e dizer sem ironia: se você chegou ao fim do ano, com as dívidas materiais e saldáveis, todas quitadas, meus parabéns. Você pode agora se livrar do mofo de velhas dívidas e constituir outras novinhas em folha, cheirando a talco de bumbum de bebê, como diria o velho Gil.Quem sabe agora você faça dívidas por coisas menos supérfluas. Invista mais na formação dos filhos, no upgrade da própria carreira, para se endividar maior e pagar mais. Faça um passeio legal, com pessoas legais, com quem se embriague de felicidade e estando feliz constitua mais dívidas. Que faça horas extras, terceiro turno ou mesmo serões malucos para pagar e que você saberá justificar, porque foram dívidas feitas por causas justas. Mesmo que a justiça das causas não se justifique, além da justificativa de que a energia monetária precisa circular. E você é o dínamo que produz e a rede de distribuição. A energia monetária, para 99% dos mortais, é que nem o tempo: não empoça nem acumula.Assim, endividar e pagar dívidas talvez sejam mesmo o verdadeiro sentido da vida. Desta e da outra. Tanto que já nascemos com as dívidas do pecado original e vamos pagando, pagando com sacrifícios e sofrimentos e morremos sem saber se tem saldo remanescente para pagar na outra vida.