Mal Daniela freou, abri a porta do motorista e a despachei para o outro lado. Sentei-me e acelerei para aproveitar o semáforo”“O pai do Ulisses morreu”. Abaixo daquela linha, o convite para o funeral. Eram 13 horas, e o sepultamento ocorreria às 15h30, longe de casa.Telefonei para Daniela.— Triste, né?— Sim, e eu não sei o que eu faço. Preciso atender em Moema às três. Onde você está? — perguntou-me.— No metrô, zona sul.— Não vai dar tempo.— Dá, sim. Deixe Benício na escola e eu te encontro no final da rua.Acerto firmado, saquei da bolsa É Próprio do Humano, de Dante Gallian. O saber esperar, portanto, tem a ver com o controle da ansiedade e com o saber consumar com calma e prudência aquilo que longa e arduamente estamos desejando, li. Saber esperar e controle da ansiedade. Levei anos para aprender. Mas consegui! Era um novo homem.Quarenta minutos depois e eu corria pelo nosso bairro para chegar ao local onde havíamos marcado. Mal Daniela freou, abri a porta do motorista e a despachei para o outro lado. Sentei-me e acelerei para aproveitar o semáforo.— Deu tempo! — celebrei. — Tudo certo? E o Beni? Põe o endereço no mapa. Escrevi para lugares onde podemos fazer o aniversário do Benício. Vou te mostrar as respostas. O novo livro do Dante é ótimo! Você precisa ler! Sua mãe está melhor? Ah, a Debby morreu. Tadinha! Estava muito velhinha. Eu nem consegui almoçar... Vim direto pra não complicar teu horário. Que horas é mesmo seu paciente em Moema? Pode deixar que eu volto do cemitério de condução...Algum tempo depois, ainda esbaforidos, procurávamos a sala do velório.— Me avisa quando for quinze pras três — pediu-me Daniela —. Aí dá tempo de te deixar em casa antes de ir atender. Você já andou muito, hoje, não almoçou, depois tua coluna começa a doer... Você ouviu que as dores da minha mãe são reumáticas? Pelo menos a pressão está normal. Mas não dá para ir pra casa dela toda hora. Não posso ficar sem atender, porque se eu não atender eu não recebo. Aí você fica falando que não dorme, preocupado se teremos ou não dinheiro... Difícil, sabe? Mas não é culpa sua! As coisas é que estão muito caras, né? Qual é mesmo a sala do velório?Acessei o convite no celular.O local estava lotado, e não víamos nosso amigo Ulisses, nem sua esposa, tampouco o filho. Fui até a administração.— Por gentileza, onde está acontecendo o velório do Sr. Laertes?Enquanto esperava uma resposta, vi Daniela com o livro de Gallian nas mãos.A atendente deu-me explicações. Voltei a acessar o convite no celular, agradeci e saí.— Ouça isso que o Dante escreveu — disse-me ela, eufórica. — Ansiedade, pânico, depressão, burnout e outras síndromes que muitas vezes evoluem para doenças que se manifestam para além do plano psicológico e afetam o orgânico são os sinais indicativos muito evidentes de que estamos extrapolando a medida do humano; de que não estamos vivendo o que é próprio do humano. É verdade, né? Mas e aí, onde é o velório?— Não tem velório. — Como assim?— O velório está marcado para o dia 10, como indica o convite, e hoje é dia 9.Rompemos em gargalhadas, esquecendo-nos de onde estávamos.— Será que errar a data do velório do pai de um amigo é próprio do humano? — indaguei, ainda rindo.— É impróprio. Muito impróprio!