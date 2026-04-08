Olhar nos olhos de uma pessoa, sorrir e acreditar que desejamos o melhor uma à outra, assim funciona no maravilhoso mundo de lealdade e boas intenções. Só que, já indica a sabedoria popular, de boas intenções o inferno está cheio. A maldade emerge até quando quem a dissemina acredita estar “apenas” cumprindo com méritos seu dever.\nSobre obedecer a ordens sem questionar, mesmo quando vão na direção contrária dos valores humanos, atentam contra ética, moral e ao que nos permite nos reconhecermos iguais na dor, a empatia, tivemos experiência recente em ambiente até então de acolhida e carinho entre gente querida. Demoramos a perceber que essa gente querida tramou em sigilo, planejou com zelo burocrático, nossa expulsão sem que nenhum dos envolvidos nesses planos tivesse a compaixão de nos alertar.