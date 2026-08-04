“Olá a todos. Descendente de japonês, dotado, com cara de bandido, disponível para inseminação. Já pensou em proporcionar o melhor da genética para seu filho? Intelecto no talo, demasiada beleza e aquela carinha de bandido? Ter o melhor dos traços finos, além de um intelecto extremamente acima da média? Essa é a oportunidade que estou oferecendo”. É com essas palavras bem humildes que Luan se apresenta.\nEle faz parte do grupo de Facebook “Tentantes e doadores” e o post contendo esse texto introdutório é um convite-propaganda para que os casais o escolham como a pessoa que vai doar o sêmen para gerar um bebê. Os “tentantes” são as pessoas que estão tentando ter um filho e que, por algum motivo, não conseguem. Então, os grupos on-line têm a finalidade de unir as duas pontas da equação: quem quer gerar um bebê e quem quer ajudar nessa missão doando esperma.