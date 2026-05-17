A maioria das viagens começa como ideia, como um movimento ainda sem forma, um anseio interior que antecede qualquer gesto. A decisão de Goethe de partir para a Itália não nasce em Karlsbad, mas é ali que ele encontra um meio favorável, uma viabilidade, não uma revelação.\nAqui em Karlovy Vary, que na época de Goethe era chamada Karlsbad, eu sinto a presença do escritor alemão numa cervejaria, num hotel em que se hospedava e numa torre que hoje é atração turística. Frequentador assíduo das termas, colhia pedras, estudava as plantas locais e subia as montanhas, cumprindo rituais.\nConhecia o ritmo, o gosto das águas minerais e a função prática da cura. Nada ali lhe era novo, por isso, o essencial pode ter ocorrido sem alarde.\nFilho da corte de Weimar, Goethe trazia consigo algo que não se desenvolve por decreto. Sua vida de prestígio era cheia de funções, mas nem por isso o impedia de manter a curiosidade científica e cultural. Se a ideia precede o movimento, ela não se realiza sem um certo consentimento do corpo. Tal como em nossa Caldas Novas, aqui as águas quentes não ditam destinos, mas preparam o físico.