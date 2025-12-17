Pense num romance de mais de 300 páginas em que o protagonista tem poucos e breves intervalos entre uma agrura e outra, numa série angustiante de ameaças na qual embarcamos juntos. Exaustos, é inevitável questionar: como pode um autor imaginar tantas maneiras de submeter alguém a torturas e medo extremo? Não é pra qualquer um e Edgar Allan Poe (1809-1849) passa muito longe do ordinário.\nCom todo o descaramento que me permite minha leitura impressionista, digo que o único romance escrito pelo gênio americano, A narrativa de A. Gordon Pym, não alcança o ápice de obra-prima de vários de seus contos, ainda mais aterrorizantes. Mas foi desafiador me aventurar nesta bela edição de 2002, da Cosac & Naify, que há anos aguardava na estante.\nO livro é apresentado assim: “Fazendo as vezes de relato sóbrio e verídico de uma viagem aos mares austrais, a história logo mergulha numa atmosfera de horror crescente, para finalmente adquirir tons fantásticos e mesmo metafísicos...” ainda: (Poe) “demonstra todo o seu talento para a criação de situações intoleráveis”.