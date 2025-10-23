O corpo de um homem foi encontrado em um apartamento em Valência, na Espanha. Ele já estava mumificado, pois já havia falecido havia 15 anos e ninguém simplesmente se deu conta, pois ele era aposentado, suas contas eram debitadas automaticamente, ele era divorciado e não tinha contato com a família.Essa notícia constitui o pesadelo de muitos de nós, especialmente os mais solitários: desaparecermos desse mundo sem que ninguém repare, sem que nossa ausência seja notada senão dias, meses ou até anos depois, por causa do mau cheiro, de um vazamento de gás no edifício, como se deu nesse caso, ou por contas não pagas.Deixar contas sem pagar pode ser, pois uma ótima maneira de se lembrarem de nossa existência, já que nada é mais resistente do que a memória dos cobradores. Uma outra forma de ser lembrado pode ser parar de alimentar as redes sociais.Outro dia, um amigo com quem eu não falava havia meses me enviou uma mensagem dizendo que eu andava sumida. Terá ele pensado que morri, uma vez que não tenho publicado nas redes mais com tanta frequência? Antes eu as frequentava regularmente como alguns fiéis vão à igreja, mas ultimamente dei para perder a fé nelas e só lhes devotar fastio.Você anda sumida... das redes sociais, ele completou. Ah, sim! Isso não quer dizer que meu sumiço tenha sido completo ou definitivo. Mas faz todo sentido conhecidos ou amigos pensarem que morremos simplesmente porque paramos de postar. Já aconteceu comigo, digo, com um amigo, digo...Há alguns meses também, tendo me lembrado de um antigo colega de trabalho, muito querido, e já não tão jovem, perguntei a ex-colegas em comum sobre seu paradeiro. Você sabe de fulano? Ele não posta nada nas redes. Sequer tem uma foto de perfil. Sabe se ele está vivo? Ele tinha problemas de saúde e tantos morreram durante a pandemia. Para meu alívio, fui informada de que ele vive e bem. Até lhe telefonei para celebrar a boa nova.Agora ele me incluiu em uma lista de transmissão de mensagens edificantes no WhatsApp. Tenho vontade de cair fora da lista, mas não o faço, pois me sinto feliz de saber que ele está entre nós.As redes sociais e os aplicativos de comunicação se tornaram de tal forma integrados a nossa vida, que, se nos ausentamos delas por alguns dias ou até horas, pode acontecer de alguém acusar a ausência. Também aconteceu com uma amiga. Sua irmã notou que ela não acessava o WhatsApp havia 24 horas e foi até seu apartamento. Ela havia sofrido uma convulsão e felizmente, graças a esse detalhe, foi socorrida a tempo.Ver as postagens de nossos amigos e conhecidos nas redes sociais nos dá pelo menos a tranquilidade de saber que ainda estão vivos, embora às vezes não os vejamos pessoalmente ou não falemos com eles há anos. É um alento, mas também uma sensação de proximidade um tanto quanto ilusória.Enquanto estivermos postando significa que ainda existimos. Ou algo como “posto, logo existo”. Quem não tem perfil em redes sociais ou não posta ou é discreto demais pode ser visto como no mínimo suspeito. Ou está fazendo algo escondido ou quem sabe até morreu.Partindo dessa premissa, ouso especular sobre o caso de uma pessoa que, desejando sumir, sem que ninguém acuse seu sumiço, deixe todas as contas em débito automático, claro, e programe postagens automáticas em suas redes ou contrate alguém para fazê-lo. Pronto! Nem será necessário forjar a própria morte, como fez um certo ex-auditor da Receita Federal para escapar da Justiça, outra notícia bizarra que li recentemente.Em tempo: aviso aos amigos navegantes que, embora pouco tenha postado, ando ainda vivíssima, fazendo muitas coisas. Aliás, muitas vezes fazemos as coisas mais lindas quando ninguém está vendo, quando estamos sumidos. “Não posto, logo existo.” Pode ser uma nova premissa para uma vida mais feliz, mais tranquila e mais plena.