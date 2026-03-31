Aprimorar a beleza nunca foi tão relevante como agora. Estou quase indo para a frente das câmeras e, como é um trabalho com a imagem, tudo vai mudar. Eu nunca fui dos mais vaidosos na adolescência, o dom de me importar demais com a estética sempre me pareceu super valorizado.\nÓbvio que a gente quer ser admirado e desejado também pela parte exterior, tampouco sou um eunuco. Parte do charme da vida vem do ato de flertar e a aparência é uma ótima ferramenta para isso, quem vive só de beleza interior é psicólogo, o povo quer formosura.\nE é nesse mote em que encontro minha jornada de transformação atual, uma busca de agradar quem eu flerto e também todo o público que quero que me consuma. Nisso, minha desmesurada ambição entra em jogo e delimita que o público que eu quero seja o Brasil inteiro, que eu arranhe as areias do tempo por meio da minha criatividade.