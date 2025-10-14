Vira e mexe eu faço a loucura de ir para a cidade de São Paulo rever meus amigos que se mudaram para lá atrás do salário bom que quase já não existe no Rio de Janeiro. Só que, apesar das comissões abastadas, você é quem paga... Com a saúde mental! E, às vezes, com a vida.\nLá estava eu, visitando meu amigo no bairro de Bela Vista. Ironicamente, esse bairro não tem uma bela vista. Meu amigo residente de lá habita o 11º andar e, mesmo do alto, não se vê nada além de prédios, pichações e, vez ou outra, um esfaqueamento.\nFoi o que aconteceu na última vez que dei um pulinho lá para vê-lo. Era domingo à noite, fomos a um restaurante na esquina da casa dele. Era dia de parada LGBT e a de São Paulo é uma das maiores do mundo. Ou seja, a cidade estava lotada. O bairro de Bela Vista principalmente, pois, para quem não sabe, ele fica no Centro da cidade e é para lá que as gays fogem quando querem se emancipar da família.