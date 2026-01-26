A Maria Emília (21-04-1958/20-01-2026).\n“No sonho ela me pediu um bolo para o café da manhã de terça-feira. Disse que o bolo tinha de ser branco. E quando eu perguntei qual seria o tema do bolo, ela respondeu que o tema era Êxodo. Fui ao Google para saber direitinho o significado dessa palavra, e encontrei “Êxodo=Passagem”.\nAssim minha comadre me relatou seu sonho com minha irmã Mili (Maria Emilia), dois dias antes da morte súbita desta, de parada cardiorrespiratória, na terça-feira de manhã, bem cedinho.\nMuitos anos atrás, escrevi para a Mili um poema que hoje transcrevo aqui, com o coração entristecido por sua perda, mas com inabalável convicção na realidade de um mundo espiritual para além da matéria em que estamos imersos. O sonho de minha comadre Dália, para mim, é uma prova de algo que apenas vislumbramos de leve.