Game of Thrones me deixou muito mal-acostumado. Por isso, minha expectativa para House of the Dragon sempre foi enorme e, até agora, tive mais frustração do que alegria. A primeira temporada entregou exatamente o que eu esperava: intrigas políticas, personagens marcantes e grandes momentos. Já a segunda decepcionou milhares de fãs. Faltou ação, o ritmo foi irregular e o último episódio passou a sensação de que a história simplesmente parou antes da hora.\nMas a terceira temporada, pelo menos até agora, vem correspondendo. A série reencontrou o equilíbrio entre jogo político, drama e espetáculo, dando peso às decisões dos personagens e transformando cada episódio em um acontecimento. Definitivamente, ela já pode ser colocada entre as melhores produções já feitas dentro do universo criado por George R. R. Martin - assim como O Cavaleiro dos Sete Reinos. Talvez seja cedo para comemorar, mas tomara que continue assim.