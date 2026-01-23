Ainda mal nos conhecíamos quando ficamos sozinhos em sua casa, em Barcelona, por uma semana. Só tínhamos a vontade de ficarmos juntos por mais alguns dias. Havíamos nos encontrado no Caminho de Santiago de Compostela semanas antes, na minha segunda vez pela Espanha.\nEra o meu quarto dia de caminhada quando vi Maitê de mochila, parada numa esquina de uma cidadezinha do interior, logo depois de Pamplona. É comum os peregrinos estreantes se confundirem até se habituarem com as setas amarelas pintadas nos muros, nas placas, nas árvores, nos meios-fios... Quando eu a alcancei, nos cumprimentamos rapidamente, avistei a seta amarela no meio-fio e segui para a esquerda. Maitê começou a caminhar para a direita. Também é comum peregrinos estreantes, por um pouco de orgulho, seguirem caminhos opostos. Então eu insisti: “Ei, peregrina! É por aqui!”, mostrei a seta no meio-fio e seguimos os próximos quilômetros nos conhecendo.