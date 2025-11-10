Li Child of God (1973), o terceiro romance do autor norte-americano Cormac McCarthy (1933-2023). Eis uma paulada de capítulos curtos e violências mil protagonizada por um “filho de Deus como eu e você”: o assassino em série andrajoso e necrofílico Lester Ballard. Que homem. Com a voz de Nelson Gonçalves, cantemos: parafilia, aqui me tens de regresso.\nÉ bastante comum considerar Suttree (1979) — que, aliás, ganhou recentemente uma bela edição da Alfaguara, com tradução de Daniel Galera — como o primeiro grande livro do autor, e acho que é mesmo, nem todo mundo emplaca um The Recognitions (William Gaddis), V. (Thomas Pynchon) ou Seara Vermelha (Dashiel Hammett) logo de cara. Mas The Orchard Keeper (1965), Outer Dark (1968) e esse Child of God trazem bastante coisa à mesa e aos nossos pesadelos mais campestres. Torçamos para que a Alfaguara também publique os supracitados no Brasil. Enquanto isso não acontece, ficam as sugestões para os leitores fluentes em inglês. É fácil encontrar esses livros nas lojas virtuais, o envio é rápido e os preços não estão inamistosos.