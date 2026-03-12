Porque hoje acordei apocalíptica, escrevo esta crônica em uma Olivetti Lettera 32. Para os membros das gerações Y, Z, Alpha e Beta que aqui me leem (creio que os desta última não leem ainda, por mais superdotados que sejam), a Olivetti Lettera 32 é uma máquina de datilografia que, segundo a Grande Coisa, começou a ser fabricada na Itália em 1963. Se você ainda assim não sabe o que é esse tipo estranho de máquina extraviada no tempo, peça à Coisa Enorme que te mostre uma imagem.Daqui a pouco, quando finalizar este texto, vou abrir a tampa, procurar o número de série e pedir à Coisa Imensa que identifique a data de fabricação da minha.Na verdade, devo dizer que ela nem sempre foi minha. Não foi com ela que aprendi a datilografar lá pelo ano de 1985, mas em uma Olivetti Linea 98. Já a Lettera me foi enviada, há dez anos, por um amigo de Recife. Pertencera a seu pai, que havia trabalhado a vida inteira como condutor de bonde, decerto até 1954, quando o último bonde da Pernambuco Tramways suspirou pelos trilhos da cidade. Eis outra informação dada pela Coisa Imensa.O amigo me contou a promessa de seu pai: quando se aposentasse, usaria a maquininha portátil para escrever o tão sonhado livro. Morreu antes de fazê-lo. Ignoro se o pobre condutor pelo menos iniciou o cumprimento da promessa. Mas suponho que não ou meu amigo não teria legado a mim esse tesouro de família, decerto delegando-me também a incumbência de cumprir o prometido. Que responsabilidade!Ainda não saldei a promessa alheia, mas ao menos datilografo esta crônica, que daqui a pouco entregarei a um estafeta, para que a leve até o jornal. Lá um editor vai assinalá-lo com caneta, corrigindo erros e cortando palavras. Encaminhá-la-á em seguida até a oficina de linotipia.São cheios de mesóclises os processos de montagem das colunas em molduras metálicas e de impressão em rotativas, e confesso que, escrevendo remotamente, nunca pisei na “Cozinha de Chumbo”, isto é, na oficina dos linotipistas, tampouco na Sala de Máquinas, onde as tais rotativas barulhentas finalmente imprimem o que você agora lê.Portanto, se eventualmente você, leitor das gerações Silenciosa, Baby Boomers ou X, reconhecer, na descrição desse processo, erros ou incoerências, não culpe a cronista, mas a Coisa Gigantesca que me descreveu o suposto caminho da escrita na Lettera 32 a sua leitura.É claro que, a essa altura do texto, você, leitor inteligente e desconfiado de qualquer geração, já percebeu que menti desde o princípio, que não estou usando máquina de escrever nenhuma, que digito tudo no meu computador, que essas palavras não passaram pelas mãos de estafetas ou oficinas de linotipia.Talvez inclusive você esteja me lendo, não em papel, mas na tela de seu computador ou celular, depois, claro, da Coisa Colossal, que tudo lê antes de nós mesmos. Foi aliás por estar assustada com esse poder, que hoje acordei apocalíptica, imaginando formas desesperadas de escapar dela. Mas quanto mais tentava fugir, mais ela me capturava.Você acredita que na quinzena passada, quando procurei no Google a crônica que eu havia publicado, ela não só me apresentou um resumo perfeito e completo do que eu havia escrito, como me recomendou bibliografias sobre o tema? A Coisa Descomunal me leu antes de todos e sabia mais do assunto do que eu mesma. Sabe-se lá se já não lê e escreve nossos pensamentos.Eis por que comecei a imaginar que eu deveria voltar a escrever em uma antiga máquina manual, e que os jornais e livros poderiam voltar a ser compostos em linotipos e apenas impressos. Quem sabe assim a gente se protegesse da Coisa Monstruosa. Talvez devesse ir mais longe ainda na imaginação. Talvez só nos reste mesmo, para escapar dela, fugir para os velhos cadernos ou até pergaminhos, e recorrer aos antigos copistas de antes de Guttemberg.