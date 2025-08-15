Sou Getúlio, um GenZ. Carrego portanto um nome de velho e, percebo agora, irônico. Para a minha turma, expelida do quentinho do útero materno entre 1990 e 2010, soa rebelde desdenhar a CLT, promulgada por aquele meu xará, gaúcho e atarracado, que saiu da vida para entrar na história. Mas já vou me avizinhando dos 30 anos. É muito tempo se ferrando para cair na ladainha desses coaches, para quem verdade e democracia são caprichos de gentinha afeita à pobreza. Entre empreender sobre uma bicicleta, entregando comida morna com sódio e colesterol, e uma carteira assinada por 44 horas semanais, optei pela última, sem pestanejar. Olha, tenho gostado. Vivo um delírio de que sou um Elon Musk quando cai o crédito no vale-refeição. Como um bife ancho ao meio-dia, ladeado de fritas, com uma Coca Zero em limão espremido, baita luxo! Meus colegas são de fato insuportáveis, vazios, mas, como o Meursault de Camus jogado à prisão depois de matar o árabe, aprendi a não me entediar, recorrendo às recordações. Se numa reunião um colega se põe a definir tarefas banais com expressões em inglês, num vaidoso esforço para parecer portador de algum saber hermético, deixo a mente vagar ao longe. Penso no mar, distante como o de Argel, enquanto em segundo plano ouço calls, guidances e feedbacks.Gosto de ler, graças à insistência da professora Rita. Que mulherão da porra: falava de livros com brilhos nos olhos, em troca de um salário que, em mim, só inspiraria indiferença e corpo mole. Esse negócio de leitura, atividade tida por inútil pelo senso comum, foi o que ao fim me deu habilidade com as palavras. Por isso não quis ser motorista de aplicativo, onde o silêncio é qualidade premiada com cinco estrelas. No mundo corporativo, é exatamente o contrário: quem trabalha mudo, estaciona calado. Há nas empresas um terreno formidável para quem forja realidades com frases nuas de sentido. Dá até promoção. Comigo ainda não rolou, mas sigo falando bonito, apesar de não entender muito o que esperam de mim.Ah, o que vocês acham da obsessão do pessoal do RH com saúde mental? Ok, gosto quando sugerem um home office quando a pálpebra começa a piscar involuntariamente. Não é desejável deixar a tensão evoluir até que não reste alternativa que não chorar no banheiro da firma. Fazer isso em casa é menos deprimente. Também nos oferecem redes coloridas no refeitório. Pena que não dá tempo de se refestelar, porque o intervalo é curto e isso implicaria em comer a marmita velozmente, arruinando a digestão. Fico comovido com um verbo horroroso mas bem-intencionado que inventaram: burnoutar. “Respira, não burnouta”, aconselham, indicando um app de meditação. É um trabalho fofo, esse em favor da saúde mental.Mas aqui volto a Camus (em pronúncia francesa rima, hein?) e noto a inviabilidade do sucesso desse esforço. Escreveu ele, em O Mito de Sísifo: “Acordar, bonde, quatro horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, quatro horas de trabalho, jantar, sono. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No mesmo ritmo, um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o ‘por que’ e tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro”.Querida professora Rita… Hoje em dia você seria filmada, denunciada por um deputado fascista e demitida por ter despertado o gosto que me fez descobrir o absurdo. Só fico aqui porque, se é para enlouquecer enquanto uns poucos acumulam dinheiro para viver de forma patética e com gente desprezível, que seja sob a proteção da CLT inventada pelo meu xará.