A trajetória humana é uma sucessão de espantos. Se pudéssemos comprimir a história do mundo em um único dia, o homem teria surgido nos últimos segundos, mas com uma sanha capaz de redesenhar a paisagem de forma definitiva. Descemos das árvores, não apenas para tocar o solo, mas para espalhar novas realidades. Saímos das cavernas carregando o fogo, essa centelha divina que começamos usando para aquecer o frio dos ossos e cozer o alimento, e que, hoje, propulsiona foguetes rumo às estrelas.Nossa caminhada foi um rosário de superações épicas. Inventamos a roda para encurtar as distâncias e a agricultura para sedentarizar o destino. Fomos arquitetos de deuses e tecelões de mitos; criamos religiões para dar sentido aos mistérios. Erguemos cidades, que são verdadeiros labirintos de pedra e luz. Desenvolvemos a escrita para que a voz não morresse com a garganta. Sobrevivemos a eras do gelo, a secas que transformaram impérios em pó e a dilúvios que pareciam querer lavar nossa existência do mapa. Enfrentamos pestes, pandemias e a fúria de invasores bárbaros, (quando não fomos nós mesmo os próprios bárbaros), sempre erguendo, sobre os escombro, um novo sistema social ou um regime político que prometia a redenção.Fomos, até bem recente, os mestres do progresso. Um progresso, às vezes claudicante e raramente em linha reta. Mesmo assim, postulando o infinito. A Revolução Industrial foi o nosso grande salto, o momento em que a máquina conquistou embocadura e parecia voar com um par de asas de metal.Contudo, nas últimas décadas, algo acelerou a engrenagem. O bicho humano, em sua sanha acumuladora, deparou-se com uma barreira que a tecnologia, mesmo com tamanha evolução, não consegue contornar: a finitude dos recursos. Tentamos extrair progresso sem fim de uma Terra de insumos finitos. E, nesse processo de uso imoderado, começamos a fabricar a nossa própria obsolescência.Hoje, a arrogância humana, essa capacidade tecnológica que corre muito à frente da sabedoria, criou sistemas de destruição em massa e provocou um aquecimento global que não é mais uma previsão de profetas barbudos e molambentos, mas um veredito climático. A ironia é trágica: a solução para o problema que criamos está exclusivamente em nossas mãos, mas nossas mãos estão ocupadas demais contando moedas ou digitando os algoritmos de ganância.Criamos a nossa própria escuridão. Mergulhamos num utilitarismo cego, onde a acumulação de riqueza se tornou o único norte, como se o dinheiro fosse um passaporte para fora da biosfera ou uma blindagem contra o colapso do ar que respiramos. acreditamos que qualquer crise, até mesmo a ameaça de extinção, pode ser superada se houver saldo bancário suficiente. É a fé ingênua no capital como divindade absoluta, capaz de substituir o sol, a chuva e a própria vida de carne e osso.O resultado desse divórcio com a realidade natural é uma ansiedade coletiva, um zumbido constante que nos tira o sono e o sossego. Tornamo-nos seres paradoxais. Possuímos vasto conhecimento do mundo, mas perdemos o astrolábio do bom senso. Estamos vivendo uma espécie de cegueira luminosa: cercados de telas brilhantes, mas incapazes de enxergar a ribanceira à frente.Neste cenário, o homem moderno assemelha-se a um girassol dentro da noite. Sua essência é a dança em busca do sol. Mas, perdida na escuridão que ela mesma gerou, a espécie humana gira os olhos para todos os lados. Más só enxerga a luz que vem do vil metal. Precisamos do sol das ideias que apagamos em nome do lucro. Somos flores solares perdidas no breu da própria criação, girando em falso, ansiosos, esperando por uma aurora que só virá se tivermos a humildade de admitir que a Terra não nos pertence; nós é que pertencemos à Terra.Sem essa reconexão, continuaremos assim: girassóis desnorteados, tateando a noite, enquanto o relógio da saga humana move as engranagens, perigosamente, para o seu último badalar.