Dava para ver a angústia do pai quando ele perguntava o que eu buscava quando viajava para tão longe.\nEm 2016 eu decidi fazer o Caminho de Compostela. Estava no fim de um casamento... Mas não era isso que eu buscava entender: como terminar uma relação. Eu estava com dúvidas, enquanto vivia uma história de amor que meu irmão chamava de invejável. Mas, em alguma conversa no quintal da casa do pai, ele escutou sobre as dúvidas e quis saber o que eram.\nAs dúvidas deixavam o pai angustiado. Um homem não tem dúvidas. Um homem, como ele achava que era, tinha certezas.\nQuando meu gêmeo anunciou que iria se divorciar, o pai disse que ele precisava aguentar mais, que casamentos eram difíceis mesmo. Ele, que já tinha se divorciado da minha mãe e namorado outras mulheres antes de se casar de novo, ensinava o meu irmão. Insistiu para que ele repensasse. Até o dia em que o irmão precisou de ajuda para resolver a questão da casa. Ele iria se encontrar com a família da ex-esposa no imóvel que haviam comprado juntos. Não queria ir sozinho, chamou o pai. No encontro estavam a mãe da ex-esposa, o pai e a filha. Na saída, a opinião do pai tinha mudado. “Acelere a papelada”, ele alertava o meu gêmeo. “Acelere”, dizia afetado pelo que viu.