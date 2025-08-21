A falta de imaginação bloqueia qualquer outra forma de começar esta crônica, então vai lá: depois de duas ou três xícaras de café, saí para fazer uma caminhada.\nAssim mesmo, rotineiro, previsível, sem pretensões estilísticas ou arroubos criativos — como a vida normalmente é. Só faltou avisar que vinha de uma noite insone, pelo calor inclemente de Goiânia. Voltemos, portanto:\nTomei café e saí para a caminhada matinal. O que mudou naquele dia é que, maldormido, preferi tirar o tênis para sentir a grama sob os pés. Dizem que é bom para se reconectar à natureza e, assim, se reenergizar.\nSó que o tato revelou uma surpreendente aspereza. Percebi que a grama não pinicava e não havia mais falhas terrosas, de forma que a planta dos pés permanecia limpinha.\nFirmei os olhos e notei um verde alegre, beirando o fluorescente, quase carnavalesco — algo incomum nesse período do ano, aqui pelas bandas do Cerrado. Demorou um pouco até ajustar o foco, prejudicado pela presbiopia que me apanhou ao romper a casa dos 50.