Há tempos não escuto a palavra derradeiro,\nque lembra desterro,\nque lembra remotos que lembra\npretérito que lembra acabado\nque lembra antigos que lembra voragem que lembra ferrugem\nRecuso todas estas palavras\npara falar da amiga,\nde laço de sangue primício primário precursor\ninaugural prévio\nprimeiro preliminar\nQuero e auguro sucessão\nsequência depois seguinte\nsobrevivência riso\norquídeas alegrias vigente presente\nQuero e desejo em seguida\ndaqui por diante porvir\nchegada advento horizonte\nproximidade amanhã.\nQuero e desejo o abraço a efusão\no encontro o riso a irmã.\nFiz este poema para uma amiga querida que acaba de descobrir um câncer avassalador, cuja fama é a de ser uma sentença de morte por si só. É uma pessoa que mora em outro país, que fico muito tempo sem ver, mas que amo, pelo humor, pelo brilho, pela graça. No dia mesmo em que me contou do diagnóstico muito preocupante, ela disse: “Você sabe que tem uma coisa boa nisso tudo?” E eu: Que coisa boa? - “É que eu saio da categoria de ‘vaso ruim que não quebra’”. E riu junto comigo, que estava triste, mas por um momento deixei de lamentar para mais uma vez admirar sua força e presença de espírito.