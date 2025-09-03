Aquela devia ser nossa sexta garrafa de ouzo.\n— Você é mau, Henry! – disse o filósofo.\n— Tem um demônio dentro de si! — complementou o literato. — Veja o que fez com o menino...\nHenry era inatingível. Dobrou as mangas da camisa e esticou o braço em direção à garrafa. Um tapa ressoou sobre a mesa.\n— Seu hedonista de merda! Não bastasse ter assassinado Dorian e agora você aparece aqui para caluniar o mais irretocável dos nossos amigos? Aristocrata vagabundo! — acho que bradei.\n— A calúnia é incompatível com uma personalidade tão franca quanto a minha —, retrucou Henry, fleumático. — Ademais, só estou aqui porque foi o próprio amigo de vocês quem solicitou uma audiência. Dispus-me a satisfazê-lo porque, ao contrário do que me acusam, tenho estima por ele.\n— Estima é o cacete! — berrou o literato. — Você deturpou o que ele escreveu, fez a cabeça de Oscar Wilde e arruinou a vida de Dorian. Criminoso!