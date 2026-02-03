Estou viajando, neste exato momento são duas e quarenta da madrugada. Estou no interior do interior do México, próximo a sítios arqueológicos astecas e igrejas barrocas centenárias. Seria uma noite normal de viagem, se eu não tivesse esquecido meu remédio para dormir. Esquecido não é bem a expressão certa, calculado mal seria mais preciso. Ao sair da minha casa no Rio de Janeiro, apressado, virado das festas de Natal, arrumei a mala com a coordenação de um coala que caiu da árvore. Sem perceber, o meu sonífero de uso diário foi porcionado equivocadamente, acabou ontem... E ainda faltam seis dias de viagem.\nMaldita hora que achei que seria aceitável fazer a mala posteriormente à ceia de Natal. O Sol já raiava quando as celebrações acabaram e fui me organizar para a viagem, assim como deve raiar aqui na terra da tequila daqui a pouco. E eu não quero estar acordado para vê-lo.