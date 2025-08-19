Meus pais têm insônia crônica desde que eu me lembro deles e, como macieira não dá pera, claro que eu também desenvolvi tal infame doença desde tenra idade. Do mesmo modo que eles se jogaram no Zolpidem, eu precisei de auxílio medicamentoso para evitar as noites em claro. A minha aliada foi a Quetiapina e, ao contrário dos meus progenitores, eu fui em busca de acompanhamento profissional.\nO que eu não previa era que, mesmo com uma psiquiatra a tiracolo, eu ainda sentiria os reveses da medicação, os malditos defeitos colaterais. Não é nada bizarro, não cresceu um terceiro braço em mim, mas é algo chato. No médio prazo, vieram elas, as olheiras.\nA Quetiapina te derruba e te deixa sonolento, o que é ótimo para quem consegue ficar até 48 horas sem pregar os olhos. Porém, pela sonolência contínua, o olho vai ficando pesado, escuro e, agora, com pouco mais de dois anos de uso do remédio, eu já me pareço com uma coruja que apanhou.