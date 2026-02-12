Fazia tempo que não chorava. E já fui uma manteiga derretida e máquina de emoções desgovernada. Fazia tempo que não me comovia. Cogitei ter me tornado, usando uma expressão empregada pela escritora Giovana Madalosso no seu livro Batida Só, uma “Homo chapiens”, sem, no entanto, estar fazendo uso de substâncias anestesiantes de sentimentos, como sua personagem, obrigada a usá-las para proteger o coração adoecido.Parecia que eu estava envolvida, também como a personagem, em plástico bolha, protegida de impactos, emoções e, portanto, avarias. Talvez precisemos mesmo viver um pouco assim, em piloto automático, anestesiados, entorpecidos, para enfrentar a selva dos dias ou a repetição tediosa das miudezas da rotina, o catar e cozinhar feijão. Para não pirar. Para manter a angústia sob algum controle.Eis, porém, que ouço essa canção: “Et maintenant que vais-je faire/ De tout ce temps que sera ma vie” (E agora o que farei/ De todo esse tempo que será minha vida?). Eu assistia à minissérie italiana Sra. Playmen e em certo episódio, a protagonista, Adelina, viaja a Nice para que seu marido assine o divórcio, e eles acabam dançando justamente a canção do francês Gilbert Becaud.Então me sinto repentinamente tocada, não tanto talvez pela cena, que expressa bem a nostalgia e a relação de amor e ódio do casal, mas pela melodia mesmo, uma daquelas melodias poderosas que nos evocam, inexplicavelmente, umas quaisquer lembranças do passado que na maior parte das vezes nem vivemos. Sim, a nostalgia do que não se viveu.Corri a escutá-la novamente em casa e depois, no carro, em alto volume, enquanto ia buscar meu filho na escola. De repente, algo pareceu se descongelar e se mover dentro de mim. “Ce cœur qui bat, pour qui, pour quoi/ Qui bat trop fort, trop fort (Esse coração que bate, para quem, para que/ Que bate tão forte, tão forte). O coração voltou a se acelerar? Acorreram saudades de não sei quais amores inacabados ou inexistentes do passado, mas principalmente da sensibilidade exacerbada da juventude, do viver em estado de amor, de amar mesmo não tendo a quem amar ou inventando o objeto de amor. Tenho perdido essa inventividade.“Et maintenant que vais-je faire/ (...) / Tu m’as laissé la terre entière/ Mais la terre sans toi c’est petite” (E agora o que farei/ (...)? Você me deixou a terra inteira/ Mas a Terra sem você é pequena). Esses versos especialmente romperam o entorpecimento, o embotamento, abrindo meu peito e olhos, dos quais começaram a escorrer duas lagriminhas tímidas.Enquanto dirigia, paradoxalmente, voltei a enxergar, por meio dos olhos nublados, a Terra inteira: os motoristas e passageiros de cada carro ou moto, na sua loucura e pressa cotidiana, as árvores, os passarinhos decolando e pousando delas, os catadores arrastando sua sina e os pesados carrinhos de recicláveis...A letra da canção falava de um amor perdido, do sentimento de desolamento ante a perda, mas ao ouvi-la eu via e sentia muito mais. As canções fazem isso com a gente, despertam e ampliam nossa sensibilidade e percepção. Eu deveria incluir Maintenant em uma das minhas playlists favoritas. Mas não nas canções para a felicidade, não na lista de músicas para elevar a alma.Precisaria criar uma outra só para adicioná-la. Uma que eu poderia denominar de instruções para sentir, parodiando o texto Instruções para Chorar, do argentino Júlio Cortázar. “Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo, e se isso lhe for impossível por ter adquirido o hábito de acreditar no mundo exterior, pense num pato coberto de formigas e nesses golfos do Estreito de Magalhães nos quais não entra ninguém, nunca.”Para voltar a sentir, ouça aquela canção que....