A mãe e a vó eram duas mulheres muito parecidas. Só que uma gritava.\nEra assim: a vó vivia uma vida clássica, de mulher que suportava tudo o que o marido exigia. Era o vô quem comandava a casa: do café ao jantar; dos almoços de domingo às festas de fim de ano; do que se assistia na TV ao que se ouvia no radinho que ele carregava pela casa toda. Ela suportava. Mas não quer dizer que aceitava. A vó tinha o jeito dela de protestar.\nO modo dela responder ao machismo era se calando. E seu silêncio era brutal para os homens.\nO vô ligava para os netos para saber o que eles queriam comer no fim de semana. Depois passava o cardápio para a vó, para que ela providenciasse tudo, das compras à cozinha. Era ela que ia ao mercado e anotava a conta no nome dele; era ela que preparava a cozinha; era ela que fazia toda a comida. Mas sempre comprava uma coisinha para si, sem o vô saber; escondia um doce para comer enquanto cozinhava; e mexia as panelas sem pressa, cantarolando uma música nova que tinha aprendido no coral da igreja.