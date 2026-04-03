Nesta semana, tive um papo com o João.\nEle defendia que usar inteligência artificial para escrever não é ruim. Eu, o chato, entrei no assunto para dizer que precisamos inventar outra palavra para isso. Escrever não é atalho. Escrever é uma atividade ampla, que passa pelas vivências, memórias, pensamentos, desejos, ideias e, enfim, o texto; depois, burilar, achar outra forma de dizer e, UAU! O texto fica pronto depois de um tempo, João.\nEssa jornada não pode ter o mesmo nome daquela coisa que você chamou de “escrever com IA”.\nMas o João, corajoso, continuou defendendo que não faria diferença se, no fim, o texto fosse útil. Chegou a dizer que “os fins justificam os meios”.\nIsso é Maquiavel, João. Fiz uma pesquisa sobre o Nicolau pra você:\n“A ideia central é de que, na política, a manutenção do poder e a estabilidade do Estado (o fim) prevalecem sobre princípios morais, tornando aceitável o uso de meios cruéis ou questionáveis.”