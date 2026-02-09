O ano acabou de estrear e já podemos notar que as coisas serão bem difíceis no campo político - uma guerra do bem contra o mal, literalmente. Com o mal dando as cartas, claro, com essa Besta do Apocalipse alaranjada lá no topo do mundo, usando as práticas do nazismo na centralidade de seu país, quer dizer, combinando violência de Estado, supremacismo branco e defesa dos interesses do grande capital, acima de tudo. E um belicismo aterrador.Tenho pra mim que ele só não agrediu o Lula ainda porque é ciente da simpatia de governantes do mundo inteiro pelo nosso presidente. Só recuou por causa disso. Mas nada impede que solape as eleições aqui para que a vitória seja de alguém que compartilhe suas loucuras, como parece ser o caso desse candidato filho do Coiso, que manifestou inveja dos ataques que Trump fez aos navios venezuelanos. Ou seja, dependendo de quem ganhe a eleição, a Amazônia, as terras raras, todas as nossas riquezas serão facilitadas para os Estados Unidos.E eles dispõem de muitas armas, começando pelas fake news e as criações da inteligência artificial, destruindo a verdade, distorcendo os fatos, criando mentiras para atacar qualquer governo de esquerda, por melhor que seja. Não vai ser fácil. Aliás, o futuro promete alguns importantes dissabores, segundo o mais recente mapeamento do Fórum Econômico Mundial. No curto prazo, até dois anos à frente, o maior risco é a “confrontação geoeconômica”, impulsionada principalmente pelo Trump, com sua postura agressiva contra diversos países, tipo assim “sou o rei do mundo e o resto não tem importância”. Também como risco no curto prazo, o fenômeno da desinformação, como eu disse acima: disseminação crescente e ininterrupta de informações falsas ou manipuladas, com as ferramentas da IA cada vez mais poderosas.Além desses dois riscos vislumbrados no horizonte do curto prazo, o mapeamento também registra a polarização das sociedades, em que pessoas com ideias políticas diferentes deixam de ser adversários para se tornaremInimigos, piorando um ambiente social e político cada vez mais disfuncional, tenso e contaminado. E há também a curto prazo o risco de eventos climáticos extremos e de conflitos armados incentivados por alguns governos.Segundo o Fórum, a longo prazo os riscos são os mesmos, porém com maior ênfase nas ameaças de eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso de ecossistemas em diversos pontos da Terra. E, ainda assim, o Abominável Homem Alaranjado acabou de retirar seu país de mais de 60 organizações de relevância na questão climática.Como o frio está terrível no Hemisfério Norte, há um número enorme de ignorantes que negam o aquecimento global em função desse frio, tipo, “que aquecimento global que nada, olha o frio que tá fazendo”. Mas acontece que há indicadores com base científica demonstrando que as ocorrências de temperaturas extremas - muito calor ou muito frio, elevação dos níveis dos oceanos e chuvas e ventos fortíssimos - se devem também e especialmente ao aquecimento do planeta.Se, por um azar muito grande, a extrema direita saísse vitoriosa nas eleições deste ano aqui no Brasil (Deus e todas as forças do Bem nos livrem dessa tragédia), seria quase impossível - já que se orgulham de serem negacionistas - fazer o mínimo necessário, que seria atacar de frente o desmatamento ilegal, comandado pelas organizações criminosas de toda ordem.Com tantos ruídos e desafios externos, eu, que vivo no momento um luto doloroso, fico entre correr ao quintal e pegar uma folha de limoeiro pra cheirar, na esperança de que vá me trazer alegria; ir rezar para o santo iluminar os homens, ou ir atrás das Primeiras Histórias do Rosa, que sempre me fazem esquecer o mundo de agora. Vou fazer as três coisas.Saravá.