Soube do blog Prosa Caótica via revista Bravo!, uma matéria sobre autores contemporâneos. Sim, no começo do século. Maira Parula era citada. Acessei o Prosa e fiquei vidrado. Poemas, contos e fragmentos divertidíssimos, formalmente travessos, indóceis, imprevisíveis. Fucei nos arquivos e li tudo o que ela publicara até então. Imprimi vários textos, para desespero do meu pai (“Papel e tinta custam dinheiro!”). Maira se tornou uma das minhas escritoras favoritas.\nNão me lembro quando começamos a nos falar. Acho que em 2003, por aí. Eu vivia em Silvânia. Maira, no Rio. Achava bacana papear com alguém que não só escrevia como trabalhava no mercado editorial — eu me lembro de ir ao sebo Páginas Antigas, em Goiânia, comprar Grana, de Martin Amis, e Glamorama, de Bret Easton Ellis, ver o nome da Maira creditado como preparadora de originais e sorrir: “Minha amiga”.