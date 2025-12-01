Prossegue a narrativa que ela sabe de cor e salteado, mesmo porque viveu todos aqueles dias tormentosos e o pai morava em uma casa que dava no azul. O mar era sempre longe, e vivia na lembrança, mas há coisas e pessoas que se conhece melhor na saudade.\nA cada vez que escava nos idos e traz à tona essas lembranças, acrescenta algo que não se sabia. Dessa vez conta de uma mulher muito rica que fingiu ser sua amiga e trouxe agrados para a bebê quase todos os dias. E, numa dessas vezes, as palavras foram como uma adaga que a trespassou em duas: “Tenho 50 mil dólares para lhe dar em troca da menina”. Falou baixo, com sua língua estrangeira em surdina, com medo talvez de que as paredes ou os passantes a ouvissem. Prossegue, dizendo que o susto que levou foi enorme. Nunca tinha cogitado isso. “Eu não posso”, disse. E repetiu, “não posso”. A lâmina estrangeira cortante se retirou.